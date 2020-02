Sanremo, Vasco Rossi attacca Claudio Baglioni e svela: "La Rai mi voleva direttore artistico. Ho detto no"

Vasco Rossi, una bruciante polemica contro Claudio Baglioni e una notizia scoop: "Avrei potuto dirigere Sanremo, la Rai me l'ha proposto". Il quotidiano La Stampa ha pubblicato un volumetto per festeggiare i 70 anni del Festival di Sanremo, pubblicando una lunga intervista a Vasco Rossi. Il rocker sul suo profilo Facebook ha ripreso la notizia e spiegato. Prima pubblicando alcuni stralci dell'intervista: "Quest’anno mi avevano offerto la direzione artistica e per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare il Festival di Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, i superospiti ma anche ai concorrenti... Un duetto qua un duetto la … Sigla iniziale e finale sempre una mia canzone. Per tutte le sei serate televisive. Wow!.. Poi ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione. Però, un bel conflitto di inter...essi.. non le pare?".

Poi sul social Vasco spiega: "L’Ironia e il sarcasmo quando si leggono (x iscritto) sono difficili da intendere ed è molto facile fraintendere! Forse il titolo di questa Inter... vista avrebbe dovuto essere: non avrei mai avuto il cattivo gusto di utilizzare il festival di Sanremo per fare un monumento a me stesso e alle mie canzoni! Listo così? Obbligare i Super ospiti a cantare le proprie canzoni..(non credo siano stati loro a chiedere di farlo) è stato un atto che non saprei definire. Usare le proprie canzoni come sigla del Festival di Sanremo è, a mio parere, una dimostrazione di poco rispetto per una manifestazione così importante e storica per il nostro paese. Trovo decisamente un po’ volgare utilizzare a scopi personali o promozionali il proprio occasionale potere. Baglioni è sempre stato molto elegante… Nei modi e nel vestire... sono rimasto allibito da questa sua grande caduta… di stile! Tra l’altro non aveva neppure bisogno di pubblicizzare le sue canzoni… Avrebbe potuto fare il direttore artistico senza abusare… dimostrando così, oltre alla sua indubbia eleganza estetica…anche una certa eleganza… Etica!! Con questo chiudo e vi ringrazio per la pazienza".

