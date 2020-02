Sanremo, Tiziano Ferro in lacrime: stecca cantando Almeno tu nell'universo, il pezzo che esaltava Mia Martini

Tiziano Ferro canta sul palco del Festival di Sanremo "Almeno tu nell'universo" e la sua esibizione finisce con le lacrime. Il cantautore, infatti, nella parte finale stecca e un po' si perde nel brano che magistralmente eseguiva soltanto Mia Martini. Il pubblico dell'Ariston applaude ugualmente generosamente. Sul palco irrompe Amadeus che abbraccia affettuosamente Tiziano che dice "ho rovinato tutto". Lo stesso Tiziano Ferro spiega poi che si tratta di una canzone scritta da Bruno Lauzi appositamente per una donna. "Io ci ho provato". Poi una battuta: per un cantante una situazione così "è come un'operazione a cuore aperto". Nella fase iniziale della kermesse il cantautore aveva portato sul palco un classico della musica italiana: Nel blu dipinto di blu.

