Grande fratello vip, è polemica per una frase detta da Fabio Testi nella casa più spiata d'Italia.Dopo la diretta con Alfonso Signorini, l'attore ha iniziato a parlare di cinema e spettacolo e si è lasciato andare a un commento che potrebbe costargli l'espulsione: "Le mamme buttano le attrici nei letti dei registi", ha detto. La regia ha cambiato immediatamente inquadratura ma le affermazioni dell'attore non sono passate sotto silenzio. Polemiche sui social dove sono in molti a chiedere una punizione esemplare. "Testi sta esagerando", ha scritto un utente su Twitter. Non è la prima volta che l'attore si lascia andare a commenti molto forti.