Monica Bellucci in copertina sull'edizione francese di Elle: "Una donna modello"

Un'altra grande soddisfazione per Monica Bellucci. La rivista francese Elle, infatti, ha dedicato la copertina all'attrice e modella nata a Città di Castello, in provincia di Perugia. Monica è la protagonista della cover story e il titolo che le viene dedicato sulla copertina, dove campeggia una sua foto a tutta pagina, è eloquente: "Monica Bellucci, una donna modello". E' la stessa Bellucci a pubblicare la foto della rivista sul suo profilo Instagram che nel frattempo ha raggiunto i 3 milioni di follower. Nel post che accompagna l'immagine, come al solito, Monica ringrazia chi ha collaborato alla realizzazione e preparazione del servizio. Bellucci è ormai considerata una vera e propria icona del cinema italiano, ammirata e applaudita in tutto il mondo. Il prossimo 30 settembre compirà 56 anni.

