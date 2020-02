Festival di Sanremo 2020, cantanti e la scheda delle canzoni: così la gara della prima serata del 4 febbraio

Festival di Sanremo 2020, la 70esima edizione, prende il via questa sera martedì 4 febbraio al Teatro Ariston con l’esibizione di 12 Campioni e 4 Nuove Proposte.

Si partirà con la doppia sfida delle Nuove Proposte: gli Eugenio in Via Di Gioia con ’Tsunami sfideranno la giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, che canterà ’8 marzo'. A seguire si affronteranno Leo Gassmann con ’Va bene così’ e Fadi con ’Due noi'. Chi vincerà i duelli andrà avanti. Poi sarà la volta dei big.

IRENE GRANDI Sarà lei a rompere il ghiaccio con ’Finalmente io: scritta da Vasco Rossi, la canzone ha i ritmi del rocker di Zocca, che l’artista toscana ha ormai fatto suoi. Grande energia. «Quando canto sto da Dio, lo sai che quando canto...finalmente io».

MARCO MASINI Con 'Il confronto' sarà il secondo a scendere in gara sul palco dell’Ariston: un uomo si guarda allo specchio e fa i conti con se stesso. «Non sei arrivato qui per sbaglio, hai dato tutto il peggio, ma hai fatto del tuo meglio».

RITA PAVONE La cantante si esibirà in un brano, ’Niente (Resilienza 74)’, che è una ballata rock con un ritmo travolgente. «Qui non succede proprio niente, meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà».

ACHILLE LAURO Il cantante sarà il quarto sul palco, con ’Me ne frego': al centro del brano un amore che è «panna montata al veleno». Energia e ritmo.

DIODATO Il cantautore, già dato tra i favoriti, si esibirà con ’Fai rumore'. Bisogna «far rumore, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te». L’invito a tornare a parlarsi.

LE VIBRAZIONI Il gruppo torna all’Ariston con ’Dov’è’: una loro canzone classica. «Dov’è la gioia, mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai».

ANASTASIO Con ’Rosso di rabbia' l’artista presenta in gara una canzone di denuncia, un rap forte di un «rivoluzionario prigioniero delle fauci di foto e video».

ELODIE La cantante sarà l’ottava in competizione con ’Andromeda': una canzone scritta da Mahmood, vincitore della scorsa edizione. Anche qui l’amore al centro, un amore tormentato: «Esser grandi ma immaturi è più facile, non sai cosa dire se litighiamo è la fine».

BUGO E MORGAN Il duo scenderà in gara con ’Sincero': «Abbassa la testa lavora duro, paga le tasse buono buono», una critica alla frenesia della società e una necessità di tornare a dirsi la verità.

ALBERTO URSO Decimo cantante a esibirsi, con ’Il sole ad est’. Nello stile dell’artista, una canzone d’amore con una voce potente: «Sei come il sole ad est, io lo so comunque vada in questa vita complicata ritornerò da te».

RIKI Il giovane artista canterà ’Lo sappiamo entrambi': l’amore ai tempi di Whatsapp in una ballata romantica. «Ti scrivo e dopo cancello. Parole che inciampano».

RAPHAEL GUALAZZI Con la sua ’Carioca' chiuderà la prima serata di gara: canzone con molto ritmo, ballabile. Un amore finito ma l’artista guarda avanti. «Forse sei il diavolo ma sembri magica. Quanto tempo ho perso la vita quasi mi supera».