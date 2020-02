Festival di Sanremo 2020, Rula Jebreal: "Metà del mio compenso alla ragazza rapita e stuprata dall’Isis"

Rula Jebreal, protagonista della prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato che devolverà metà del compenso percepito per la presenza alla rassegna del teatro Ariston a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida rapita e stuprata da miliziani dell’Isis.

Rula ha chiarito le proprie intenzioni nel corso della conferenza stampa di martedì 4 febbraio, durante la quale ha polemizzato anche con chi ha avuto da ridire sull'entità del suo contratto. "Non ho preso la cifra che gira - ha detto la giornalista - ma la domanda vera dovrebbe essere perché le donne prendono sempre meno degli uomini, perché nel 2020 le donne prendono il 25% in meno. E' anche per questo cher ho deciso che la metà del mio compenso andrà a Nadia Murad, una donna stuprata dall’Isis. Comunque, il lavoro va pagato, perché ci permette di mantenerci e di portare avanti i nostri principi".