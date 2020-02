Video Grande Fratello Vip, incidente per Barbara Alberti: violenta testata contro un vetro. Attimi di paura

Al Grande Fratello Vip incidente per Barbara Alberti: una violenta testata contro un vetro. Il momento della "capocciata" nella casa del GFV è stato mostrato nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 lunedì 4 febbraio. Il presentatore Alfonso Signorini ha mandato in onda il video.

Guarda il momento della testata di Barbara Alberti

Nelle immagini si vede la scrittrice e giornalista che è all'esterno della casa e vuole rientrare, soltanto che non si accorge del vetro e lo colpisce in pieno con il volto. Gli altri ospiti della casa si allarmano, temendo che Barbara Alberti sia rimasta seriamente ferita nell'impatto, invece la donna per fortuna non accusa gravi conseguenze ed affronta senza problemi tutta la puntata.

