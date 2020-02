Sanremo 2020, dal Milan di Elettra Lamborghini alla Juve di Riki e Bugo. La passione per il calcio dei big

Sanremo 2020, dalla fede rossonera di Elettra Lamborghini a quella per la Juve di Rita Pavone: tra le passioni degli artisti in gara non c’è solo la musica ma anche il calcio. A svelare per chi tifano i big in gara ma anche presentatori e ospiti è il sito online fanpage.it. Si scopre così che a tifare Juve non c’è solo Rita Pavone ma anche Francesco Gabbani, Riki e Bugo. Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, considera Cristiano Ronaldo il “Pavarotti del calcio”. E detto da lui è tutto dire… Quelli di fede bianconera attendono con ansia anche l’arrivo sul palco di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, attesa per la serata di giovedì. A tifare Milan con Elettra Lamborghini, invece, ci sono anche Francesco Sarcina delle Vibrazioni e Paolo Jannacci così come gli ospiti Zucchero e Ghali. Pazzi per la Roma, invece, Tosca e Michele Zarrillo mentre tifa Inter il conduttore Amedeus. Avanti tuta con la Fiorentina: tra i più appassionati ci sono Marco Masini e Piero Palù mentre, per restare in Toscana, Enrico Nigiotti è un super tifoso del Livorno. Non poteva mancare il Napoli nel Festival con Anastasio, Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri che giovedì si esibirà in un duetto con Tiziano Ferro che però è da sempre tifoso della Lazio. Tra le conduttrici a fianco di Amedeus c’è Diletta Leotta, personaggio noto agli appassionati di calcio: il suo cuore è con il Catania.