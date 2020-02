Festival di Sanremo 2020, tutti i 24 big sfilano sul red carpet inaugurale: le foto

Parte il Festival di Sanremo 2020. Appuntamento stasera, martedì 4 febbraio per la prima serata. Intanto ieri sera, lunedì, si è svolto il tradizionale red carpet che di fatto apre ufficialmente l'attesa kermesse canora che si concluderà l'8 febbraio. Davanti al teatro Ariston ecco tutti e 24 i big hanno sfilato godendosi l'entusiasmo del pubblico accorso. Per ognuno degli artisti è stato il modo di presentare la propria personalità: da Achille Lauro in canotta a Morgan vestito come un nobile di altri tempi, ma in rosso fuoco. E Junior Cally cala la maschera.