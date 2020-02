Festival Sanremo 2020, Myss Keta: la cantante dal volto mascherato fa incursioni e svela indizi su di sé

Il Festival di Sanremo h24 di Rai Radio2 si arricchisce della "visione" di M¥Ss Keta. La misteriosa cantante dal volto mascherato, sempre provocatoria e dalle rime ipnotiche, sarà infatti ospite fissa de «La Versione delle 2», in diretta da Sanremo con Andrea Delogu e Silvia Boschero dalle 14 alle 15 su Rai Radio2, radio ufficiale della 70ma edizione del Festival di Sanremo 2020.

La cantante svelerà qualcosa in più su di lei e farà «incursioni» alla sua maniera, per raccontare la kermesse con i suoi occhi, direttamente dal truck di Rai Radio2 in piazza Borea D’Olmo. La M¥SS produrrà ogni giorno, inoltre, un video racconto e tre stories originali per i canali social di Rai Radio2.