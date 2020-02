Sanremo 2020, scaletta della prima serata: ospiti, cantanti in gara e conduttrici in un festival imprevedibile

Sanremo 2020 comincia oggi, martedì 4 febbraio. Parte il 70esimo Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus. Sarà un Festival imprevedibile, e l’imprevedibilità sarà data anche da Fiorello, Tiziano Ferro e anche Roberto Benigni.

Oggi, martedì, prima serata del Festival con 12 big che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Si tratta di Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso.

Le quattro nuove proposte in gara saranno Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia. Come annunciato, sia martedì che mercoledì ci saranno in gara 12 dei 24 big previsti e 4 delle 8 Nuove Proposte.

Gli ospiti saranno Al Bano e Romina che canteranno un inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti anche gli attori del cast di Gabriele Muccino "Gli anni più belli" - Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria - e Emma Marrone che canterà un brano tratto dall’ultimo album Fortuna e proseguirà con un medley dei suoi più grandi successi. Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti in ogni puntata. Attesa per le dieci conduttrici. Nella prima serata saliranno sul palco anche Diletta Leotta, scelta da Amadeus come co-conduttrice e Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne. Un tema che tornerà centrale anche con l’intervento di Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato.