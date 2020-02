Rita Rusic, bordate contro Adriana Volpe: "Non lavora più" e attacca Valeria Marini a Live non è la d'Urso

Rita Rusic si è scatenata in tv domenica sera a “Live Non è la d’Urso”. L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è appena uscita dalla Casa del Grande Fratello vip 4, eliminata nell'ultima puntata.

Rita Rusic ne ha per la nemica di sempre Valeria Marini e anche per Adriana Volpe. Sulla prima ha detto: “Cerca visibilità” e su Adriana Volpe c'è andata giù diritta: “Ha perso il lavoro, per lei il Grande Fratello è importantissimo”.

“L’ingresso di Valeria Marini - ha commentato Rusic nel programma di Barbara d'Urso su Canale 5 -non è stato piacevole. Secondo te era divertente? Forse per gli altri sì, per me no, è la vita reale. Da quando mi sono separata con Vittorio, i bambini non hanno mai avuto problemi a frequentare il padre, li hanno avuti quando è arrivata Valeria. I figli hanno sofferto. Vittorio si è messo con Valeria dopo un anno che eravamo separati, quindi il problema non ero io, erano i figli. Chi ha sofferto di più? Entrambi: Mario era piccolo, Vittoria però era adolescente”.

Dichiarazioni che hanno fatto discutere.