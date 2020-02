Live - Non è la D'Urso, Nina Moric: "Luigi Favoloso voleva uccidermi, ecco le prove"

Duro attacco di Nina Moric contro Luigi Favoloso nella puntata del 2 febbraio di Live - Non è la D'Urso, su Canale 5. La modella croata, ex compagna di Favoloso, ha inviato alcune immagini con dei segni suo suo corpo che sembrano lividi, all'altezza della vita, che ha addotto come prove di una presunta aggressione da parte del giovane di Torre del Greco, dicendo: "Voleva uccidermi". Lui ha replicato: "Sono foto fatte in seguito a un intervento di liposuzione, nient'altro". Poi l'attacco a Barbara D'Urso: "Prima di mandarle in onda e prenderle per buone potevate farle verificare". La replica della conduttrice non si è fatta attendere: "Le ha mandate Nina Moric, non spetta a noi fare le verifiche". Poi l'intervento video della Moric, che è intervenuta in studio raccontando l'inizio di un percorso di violenze.