Live-Non è la D'Urso, Luigi Favoloso contro la madre: "Questa farsa è colpa sua". Il caso e le rivelazioni

La puntata di domenica 2 febbraio di Live - Non è la D'Urso si è aperta con il caso di Luigi Favoloso, scomparso da 29 giorni ed ex compagno di Nina Moric. Luigi ha prima avuto un incontro "virtuale" con la madre, che poi è entrata in studio, e il dibattito - moderato da Barbara D'Urso - è continuato con toni accesi. "Questa farsa è colpa tua", ha accusato Luigi, che poi si è scusato per il caso che ha creato "sottraendo spazio e attenzione alle persone veramente scomparse", ha detto. La puntata si è aperta anche con alcune ricostruzioni della vicenda e dei suoi lati più oscuri.