Grande Fratello Vip, scherzo di Pago a Serena Enardu. Ecco cosa le combina e lei si infuria. Il video

Scherzo di benvenuto nella casa del Grande Fratello Vip: a farne le spese è stata Serena Enardu, l'ultima entrata nella casa più spiata d'Italia (dopo l'incontro avvenuto in diretta tv nel corso dell'ultima puntata). Autore della beffa è Pago, che se la ride dopo il "colpo" alla ex compagna.

Serena Enardu non ha preso benissimo il gesto, almeno all'inizio, tanto che si infuria. Poi, piano piano, la rabbia si placa e si abbraccia con qualcuno degli inquilini, così da condividere un po' della schiuma che ha sui vestiti.



