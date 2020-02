Paola Di Benedetto protagonista di un'altra doccia hot all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La bella concorrente non ha fatto mancare qualche movenza sexy durante la consueta doccia, quel tanto che basta per rendere la temperatura all'interno della casa un po' più "caliente". Non è la prima volta che Paola Di Benedetto desta l'attenzione dei concorrenti e del pubblico sotto la doccia (guarda il video qui) così come in piscina, come quando è stata protagonista di un altro bagno ad alto tasso di sensualità con Carlotta Maggiorana, questa volta dentro la piscina (guarda qui il video).