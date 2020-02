Monica Bellucci ha ricevuto il premio Magritte d'onore sabato 1 febbraio a Bruxelles, in Belgio. Un premio alla carriera per l'attrice umbra di Città di Castello, che colleziona riconoscimenti internazionali a raffica in ambito cinematografico. Per lei anche la recente nomina a presidente onorario dei Globi, in Francia, dove è molto amata. La Bellucci, come ormai noto, non sarà però sul palco del teatro Ariston di Sanremo per la 70esima edizione del Festival (clicca qui per scoprire perchè) e nei giorni scorsi ha ricevuto anche un duro attacco anche da parte di Maurizio Costanzo (leggi qui per sapere cosa ha detto).