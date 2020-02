Domenica Live, trasformazione choc: Francesca Cipriani diventa Barbara Alberti con il cambio look. Il video

Trasformazione choc a Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Protagonista del cambio di look è stata la maggiorata Francesca Cipriani, che è stata truccata e "parruccata" per trasformarsi in Barbara Alberti (attualmente concorrente del Grande Fratello Vip che recentemente ha attaccato anche Wanda Nara), che la aveva duramente criticata per il suo abbigliamento "volgare" sfoggiato durante la conduzione del programma "La Pupa e il Secchione e viceversa". Nel video, tratto dalla pagina facebook del programma domenicale del pomeriggio di Canale 5, le fasi della trasformazione e il prodotto finale del lavoro dei truccatori, con la sfilata della Cipriani in "versione Alberti".