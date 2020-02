Domenica In, Iva Zanicchi e il sesso: "Ecco quante volte lo faccio ogni settimana"

Iva Zanicchi ha parlato anche di sesso con Mara Venier, nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 2 febbraio su Rai 1. "Quante volte lo faccio a settimana? Lo facciamo qualche giorno alla settimana, soprattutto durante la fine, la bottega si può riaprire", ha detto la cantante, ormai 80enne alla conduttrice, che durante la puntata ha accusato anche un malore. La cantante ha poi confessato di essere in grande forma sotto le lenzuola e di darsi ancora molto da fare col marito, Fausto Pinna, più giovane di lei di 10 anni. "Sono ancora in forma olimpionica", ha scherzato.