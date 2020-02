Mara Venier ha avuto un malore durante la conduzione della puntata di oggi, domenica 2 febbraio, di Domenica In su Rai 1. La conduttrice, apparsa subito non in grande forma, con la voce più rauca del solito e forse qualche sintomo influenzale, si è sentita male durante un pausa pubblicitaria, ma poi è tornata in studio continuando il programma, anche se con una voce più bassa di inizio puntata. In seguito, prima dell'intervista a Gianluca Grignani, ha ammesso: "Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché stavo per svenire, è dovuto venire il medico".