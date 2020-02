Gianluca Grignani è stato uno dei grandi ospiti di Domenica In di oggi, domenica 2 febbraio, negli studi di Rai 1 con Mara Venier. Il popolare cantante ha parlato a tutto tondo di sè tra successi, carriera e racconti di vita personale, per poi esibirsi nel suo ultimo singolo "Tu che ne sai di me". Grignani si è esibito anche in una versione unplugged di uno dei suoi maggiori successi, la canzone "Destinazione Paradiso", in una versione che il grande pubblico non ha mai sentito. Applausi dal pubblico in studio per la sua esibizione, a testimoniare l'affetto mai sopito per un cantante a volte protagonista di qualche episodio sopra le righe.