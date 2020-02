Grande Fratello vip 2020, Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia. Video

Grande Fratello vip 2020. Nella Casa si va avanti fra polemiche, giochi e momenti di vita quotidiana ripresi dalle telecamere. Costantemente 24 ore su 24.

Uno di questi coinvolge Antonio Zequila e Clizia Incorvaia. In questo video, dopo i massaggi, scattano baci di lui sul collo di Clizia. Due baci delicati che hanno fatto comunque parlare i numerosi fan del reality anche in considerazione del fatto che il corteggiamento di Zequila nei confronti di Clizia Incorvaia non è nascosto. Lui ha dichiarato in maniera palese nei giorni scorsi di essere interessato a una donna così. (clicca qui per guardare il video)