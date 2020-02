Barbara D'Urso, gli ospiti di oggi domenica 2 febbraio a Domenica live e Non è la d'Urso su Canale5

Gli ospiti di oggi, domenica 2 febbraio, nei due programmi di Canale5 di Barbara d'urso. A Domenica Live Barbara d’Urso tornerà a parlare della faida tra Floriana Secondi e Paola Caruso, che coinvolge anche l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. La Caruso parlerà pure del riavvicinamento a Francesco Caserta, l’ex fidanzato dal quale un anno fa ha avuto il figlio Michelino. Giovanni Ciacci trasformerà Francesca Cipriani nella rivale Barbara Alberti.

A Live-Non è la d’Urso confronto tra Luigi Favoloso e la madre Loredana Fiorentino: i due hanno litigato dopo che il ragazzo è scomparso per oltre venti giorni. In studio Nina Moric, che replicherà alle accuse dell’ex fidanzato. Raz Degan affronterà le 5 sfere mentre dal Grande Fratello Vip arriverà l’ultima eliminata Rita Rusic. Confronto tra Salvo Veneziano e Platinette mentre Eva Robin’s farà una rivelazione su un concorrente della Casa. Nel salotto di Barbara d’Urso anche Ivan Gonzalez, che si sottoporrà alla macchina della verità, e Victoria Pannington ex gieffina ed ex fidanzata di Pasquale Laricchia. Ci sarà anche il rapper Bello Figo.