C'è posta per te, Ciro Immobile e la moglie: un regalo che commuove da Maria De Filippi Video

Che ospiti a C'è posta per te sabato 1 febbraio. Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena: regalo ad Arianna per la morte del fratellino. Il giocatore della Lazio e la moglie attesi protagonisti al programma di Maria De Filippi come "sorpresa" di Arianna, una ragazza che ha perso il fratellino Lorenzo di appena 13 anni.

La mamma di Arianna ha voluto scusarsi con la figlia per averla trascurata dopo la morte del figlioletto. Ciro Immobile era il giocatore preferito di Lorenzo, così Arianna ha incontrato l'idolo del fratellino. Una storia che ha commosso, con il bomber e la moglie che sono stati davvero eccezionali.