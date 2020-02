C'è Posta per te, ospiti della puntata di stasera sabato 1 febbraio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena

Stasera, sabato 1 febbraio, alle 21:20 su Canale 5, appuntamento con le storie più seguite della tv: torna il programma leader del sabato sera, torna ’C’è Posta per Te'. E c'è molta attesa per gli ospiti.

Anche questa settimana Maria De Filippi porta nelle case degli italiani "le emozionanti storie di chi cerca di ricongiungersi a familiari lontani, di chi ha bisogno di ricostruire un legame ormai deteriorato, ma anche di chi scrive al programma per fare un regalo ad una persona speciale", viene spiegato in una nota.

Questa sera, coinvolto come regalo per ’una persona speciale' c’è il giocatore Ciro Immobile, bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano con 23 gol all’attivo, accompagnato dalla moglie Jessica Melena. Conduce Maria De Filippi, produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia a cura di Paolo Pietrangeli.