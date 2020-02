Grande Fratello Vip 2020, concorrente dice basta in diretta: "Barbara Alberti protetta"

Al Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi contro la produzione durante le nomination. "Basta proteggere Barbara Alberti" ha detto il concorrente in diretta tv su Canale5 venerdì sera 31 gennaio 2020, riferendosi alla coinquilina.

Testi lamenta un trattamento di favore tenuto dalla produzione nei confronti della nota scrittrice umbra

"Voto Barbara Alberti - ha detto - perché secondo me ha un trattamento diverso dagli altri concorrenti. È stata nominata per tre quattro volte consecutive, poi è uscita, è rientrata, è stata malata e sono state annullate le votazioni. Voglio quindi ripristinare le iniziali nomination per tornare a com’era prima".