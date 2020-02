Enrico Brignano e i selfie: "Ormai sono superati. Adesso ci sono le videochiamate". Il video del comico romano

Nuovo video di Enrico Brignano: il comico romano ironizza sui selfie e sulla nuova moda, quella delle videochiamate. L'artista ha pubblicato sulla sua pagina facebook un estratto di un suo spettacolo a teatro dove prende in giro, con la solita ironia, le ultime mode create dagli smartphone di cui tutti ormai siamo in possesso. Brignano, uno degli showman più amati in Italia, seguitissimo sui social network, nei suoi spettacoli ironizza su luoghi comuni e fatti quotidiani, come la perdita dei capelli, le multe fatte dai vigili urbani e il problema dei punti sulla patente, o "l'agonia" dell'opera lirica a teatro.