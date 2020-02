Sono 4 i concorrenti che sono stati nominati nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip che si è svolta venerdì 31 gennaio. Michele Cucuzza, Patrick Pugliese, Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana rischiano di uscire dalla casa e già sono aperte le votazioni per scegliere chi salvare. Come ormai noto, sono 8 i preferiti della casa che non possono essere nominati, quattro uomini e quattro donne: Aristide Malnati, Antonio Zequila, Pago, Paolo Ciavarro, Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Antonella Elia e Licia Nunez. Sono però costretti a votare le nomination in modo palese, mentre per tutti gli altri c'è il confessionale. La prossima puntata su Canale 5 ci sarà lunedì 3 febbraio. Ieri sera c'è stata l'eliminazione di Rita Rusic e l'entrata nella casa di Serena Enardu, dopo l'incontro con Pago.