Grande Fratello vip 2020, Rita Rusic deve abbandonare la Casa: è l'eliminata dell'ottava puntata (video)

"Il Vip che deve abbandonare la Casa è Rita". E' Rita Rusic l'eliminata dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda il 31 gennaio 2020.

In una puntata ricca di colpi di scena, ecco il verdetto del televoto. Alfonso Signorini comunica ai Vip chi tra Rita, Andrea e Patrick dovrà abbandonare immediatamente la Casa. Dopo aver chiuso il televoto il conduttore si appresta ad aprire la busta per leggere il risultato delle votazioni “il pubblico ha deciso che tra Rita, Andrea e Patrick, il Vip che è salvo è Patrick ”. Patrick, felice, abbraccia i suoi compagni di viaggio. Ma per Rita e Andrea l'attesa non è finita. Alfonso chiede ai due Vip di raggiungere lo Studio e permette ai loro compagni di viaggio di salutarli. Rita e Andrea raggiungono Alfonso, così, uno accanto all'altro, attendono impazienti il verdetto: ad abbandonare la Casa è Rita (GUARDA il video)