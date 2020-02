Il Cantante mascherato, svelata l'identità dell'angelo: la giuria esulta. Ecco chi è. Coniglio in finale Video

Il Cantante mascherato nella finalissima di venerdì 31 gennaio 2020 su Rai1, vede il confronto nella prima semifinale fra angelo e coniglio presentato da Milly Carlucci, conduttrice nel seguitissimo programma di Rai1. A vincere è il primo che viene smascherato. E' Valerio Scanu. In precedenza aveva guadagnato l'accesso alla semifinale il mastino napoletano battendo il mostro che è stato smascherato.

Per approfondire leggi anche: Smascherato il mostro: ecco chi è

L'angelo canta per primo. Interpretazione della canzone Il cielo di Renato Zero. Per la giuria è, appunto, Valerio Scanu. Ecco il coniglio che si esibisce su un classico di Lucio Dalla: Anna e Marco. Giuria più impacciata ma è per Teo Mammucari a maggioranza. Social e giuria hanno votato per il coniglio.

L'altra semifinale in programma adesso è quella fra leone e mastino napoletano.