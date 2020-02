Grande Fratello Vip, Pago incontra Serena Enardu: commozione, baci e passione. Il video

Grande Fratello Vip, il video dell'incontro tra Pago e Serena Enardu. Uno dei momenti più attesi dell'ottava puntata che ha tenuto incollato milioni di telespettatori, preceduto da un servizio del reality che ha mostrato quanto ancora Pago parli della sua ex compagna e quanto le sia ancora legato nel profondo (guarda anche: a che punto è la loro storia). L'incontro di inizio puntata è stato caratterizzato da gioia, commozione, baci e momenti di passione, anche se Pago ancora non sa che Serena resterà nella casa, come concorrente, e che il loro incontro non è stato solo un momento fugace riservatogli dalla produzione.