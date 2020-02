Grande Fratello Vip, tensione alle stelle nell'ultima settimana tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Come si può vedere in questo video (clicca qui), le due concorrenti - definite "donne alfa" dal conduttore, Alfonso Signorini - non si sono risparmiate battute, litigi, diverbi e frecciate, che la regia del programma ha ricostruito nel video pubblicato dal sito web ufficiale del programma di Canale 5. La convivenza tra le due sta diventando difficile, ma nell'ottava puntata della casa più spiata d'Italia non mancano le sorprese (leggi qui). E intanto Wanda Nara incanta ancora il pubblico.



