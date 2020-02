Wanda Nara ha scelto un abito verde con le paillettes per l'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Con una scollatura che ha messo in bella vista il suo seno, per un look affascinante e sexy. L'opinionista del reality di Canale 5, insieme a Pupo, ha stupito ancora il pubblico con la sua bellezza (guarda qui il look della puntata precedente), anche se nella puntata di venerdì 31 gennaio non c'è stata nessuna entrata "a effetto", come accaduto in altre occasioni. Ma la bella Wanda sa stupire e non si escludono colpi di scena e polemiche, come quella con Barbara Alberti (leggi qui)