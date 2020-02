Uomini e donne, Gemma sfila in versione sexy: sottoveste e autoreggenti. Scoppia la polemica Video

A "Uomini e Donne", magistralmente condotto da Maria De Filippi, un momento sexy che ha creato anche qualche polemica. Gemma Galgani ha infatti sfiltoa in versione sexy: baby-doll di seta e autoreggenti in pizzo, ispirandosi a Sofia Loren in "Ieri, Oggi e Domani".

E' piaciuta, considerata anche l'ironia, a molti dei cavalieri del trono over che le hanno dato voto 10, ma l'esibizione ha scatenato l'indignazione di Tina Cipollari: "Sei una sciroccata a fare queste cose alla tua eta". Una dichiarazione che ha innescato la polemica in studio.