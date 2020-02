Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia parla di oroscopo e segni zodiacali a Pago e Paolo Ciavarro

Ci sono l'oroscopo e le varie caratteristiche dei segni zodiacali al centro delle conversazioni tra Clizia Incorvaia, Pago e Paolo Ciavarro. Con la fashion blogger di Pordenone che spiega i tratti peculiari dei segni agli altri due coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, a poche ore dall'ottava puntata, in programma venerdì 31 gennaio. Ma i due non sembrano molto convinti delle spiegazioni dell'avvenente coinquilina della casa. Il video che proponiamo - clicca qui per vederlo - riporta alcuni minuti di conversazione tra i tre concorrenti.



Leggi anche: Pago è il favorito per la vittoria secondo i bookmaker - Ivan e Clizia nuova coppia?