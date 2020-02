Nuova puntata di ItaliaSì, il programma di Marco Liorni in onda sabato 1 febbraio alle 16.40 su Rai 1. Insieme a lui Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Ecco ospiti e anticipazioni: focus sul red carpet e sul dietro le quinte del Festival di Sanremo. Coronavirus: fra notizie ufficiali e fake news. Sul podio esperti in comunicazione di notizie false e parenti intrappolati a Wuhan. Da New York Federico Rampini racconta la sua Cina e Giovanna Botteri da Pechino aggiorna e commenta su cosa stia succedendo. Si passerà ad un video choc da Wuhan che spopola sui social: vero o falso? David Puente lo spiegherà. Poi, le storie di vita di tutti i giorni come Adam e la sua famiglia, quando i figli devono seguire le orme dei padri. Si affronteranno anche tematiche delicate: questa settimana gli obesi, sale sul podio Amalia e la sua "vergogna". Per l'attualità il signor Liborio, sceso dalla nave crociera di Civitavecchia bloccata per sospetto caso di coronavirus, vuole raccontare cosa lui e la sua famiglia hanno passato.



