Alessandro Borghese sta sponsorizzando investimenti in bitcoin? No, non è vero! Striscia la Notizia ha inviato Riccardo Trombetta a parlare con il popolare chef per chiarire l'equivoco che vede abbinato il suo nome e la sua immagine alla sponsorizzazione della moneta virtuale. Sul profilo Instagram del programma di Canale 5 è stato poi pubblicato un video con la risposta di Borghese