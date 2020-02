Il commissario Montalbano arriva per la prima volta al cinema. Dopo aver raccolto oltre un 1,2 miliardi di telespettatori in 20 su Rai 1, in attesa del grande evento televisivo della primavera 2020, il commissario Montalbano, nato dalla penna e dal genio di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti, arriva per la prima volta nelle sale di tutta Italia. Il nuovo episodio della collection evento si intitola "Salvo Amato, Livia mia" ed è diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, sarà in sala solo il 24, 25 e 26 febbraio in un evento speciale e prossimamente in onda su Rai 1.



