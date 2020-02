E' Biagio Antonacci il super ospite della serata finale del 70esimo Festival di Sanremo, in programma sabato 8 febbraio. Il noto cantante, uno dei più amati in Italia e all'estero, tonra sul palco dell’Ariston con un medley dei suoi successi e "Ti saprò aspettare", il nuovo brano estratto dall'ultimo album "Chiaramente visibili dallo spazio", quindicesimo lavoro di studio. Intanto Tiziano Ferro ha svelato come utilizzerà il cachet frutto della partecipazione alle cinque serate del festival (leggi qui), mentre il conduttore Amadeus, intervistato da Bruno Vespa, ha parlato delle polemiche che hanno investito il festival a pochi giorni dall'inizio della 70esima edizione (leggi qui).