Tv, ascolti: Don Matteo, la fiction girata in Umbria sbanca con 6 milioni di telespettatori

Don Matteo è seguitissimo.La fiction girata in Umbria sbanca l’auditel. La puntata della fiction con Terence Hill, andata in onda ieri sera, giovedì 30 gennaio, su Rai1, ha infatti vinto la sfida del prime time con 6.064.000 telespettatori e uno share del 26,68%.

Per approfondire leggi anche: Don Matteo, la fiction girata in Umbria continuerà

Secondo gradino del podio per il film ’Come un gatto in tangenziale', seguito su Canale5 da 3.028.000 telespettatori (share del 13,22%). Terzo posto per il film ’L’uomo sul treno - The Commuter’, visto su Rai2 da 1.633.000 telespettatori con uno share del 6,55%. A seguire, su Retequattro ’Dritto e Rovescio' ha ottenuto 1.305.000 telespettatori e uno share del 6,72% mentre su Italia1 ’Le Iene presenta Speciale Chico Forti' ha interessato 1.113.000 telespettatori e uno share del 6,62%. Su La7 ’PiazzaPulita' ha totalizzato, invece, 1.100.000 telespettatori con uno share del 5,83%. Su Rai3 il film ’In her shoes - Se fossi lei' è stato seguito da 616.000 telespettatori con uno share del 2,56%. Chiudono gli ascolti del prime time il film ’La Torre Nera', visto su Tv8 da 398.000 telespettatori pari a uno share dell’1,6% e su Nove il film ’Big’, seguito da 212.000 telespettatori (share 0,9%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ’Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5.558.000 telespettatori con uno share del 21,01% mentre il programma concorrente in onda su Canale 5, ’Striscia la notizia', è stato seguito da 4.720.000 telespettatori (share del 17,95%). Su Rai1, invece ’Prima festival’ ha ottenuto 4.344.000 telespettatori e uno share del 17,25% mentre su La7 ’Otto e mezzo' è stato visto da 1.922.000 telespettatori registrando uno share del 7,36%. Nella fascia preserale su Rai1 ’L’Eredità’ ha ottenuto 5.318.000 telespettatori pari a uno share del 25,6%. Su Canale5, invece, ’Avanti un altro!’ ha ottenuto 4.326.000 telespettatori pari a uno share del 21,52%. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudcate la prima serata con 9.957.000 e uno share del 38,35%, la seconda serata con 4.559.000 telespettatori e uno share del 36,73% e le 24 ore con 3.990.000 telespettatori e uno share del 37,49%.