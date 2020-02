Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti su Wanda Nara: "Un mostro". Poi continua e ci sono i microfoni

Barbara Alberti ancora al centro dell'attenzione nella Casa del Grande Fratello Vip. La nota scrittrice, che è nata in Umbria (è originaria di Umbertide in provincia di Perugia), offende Wanda Nara, opinionista del programma. Barbara si dimentica della presenza dei microfoni e si è lasciata andare a commenti nei confronti di Wanda.

La Alberti è in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez con i quali stava parlando di chirurgia estetica. In quel contesto, senza mezzi termini ha dato del mostro a Wanda. Il dialogo è riportato da ilmattino.it : "Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Si è lei....opss". Proprio mentre si lasciava andare al suo sfogo, si è ricordata della presenza dei microfoni, ma ormai la gaffe era fatta.