Il Cantante mascherato, chi è l'angelo: nomi dei vip e gli indizi per la finalissima del 31 gennaio su Rai1

Chi è l'angelo de Il Cantante mascherato, il programma di Rai1 che domani, venerdì 31 gennaio 2020, vedrà la finalissima. Il talent game show condotto da Milly Carlucci, prevede l'angelo scontro il coniglio (leggi qui chi può essere il coniglio).

Nel corso della terza puntata, la maschera dell'angelo ha cantato This is Me di Keala Settle. I giudici si sono poi espressi rispetto ai nomi dei personaggi famosi che potrebbero essere contenuti nella maschera eterea dell'angelo. Hanno detto Marco Carta, Massimo Di Catalndo e Valerio Scanu. Quest'ultimo è il nome più gettonato. Qui sotto gli indizi che portano a lui, ma c'è chi è pronto a giurare che sia un altro.