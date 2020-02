Il Cantante mascherato, chi è il coniglio: nomi dei vip e gli indizi per la finalissima del 31 gennaio su Rai1

Finalissima de Il Cantante Mascherato in onda su Rai1 il 31 gennaio 2020. Chi si nasconde dietro la maschera del coniglio? Il conioglio nella finalissima affronterà l'Angelo.

Durante la terza puntata de Il cantante mascherato andata in onda venerdì scorso, la maschera del coniglio ha cantato A mano a mano di Rino Gaetano. I giurati si sono espressi sul personaggio famoso che può nascondersi dietro quella maschera. I nomi che si fanno sono quelli di Raf, Francesco Renga, Red Canzian. Teo Mammucari è quello che va per la maggiore. Ma possono esserci sorprese. Qui sotto gli indizi per capirne di più.