A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, Georgina Rodriguez parla dell'esperienza sul palco dell'Ariston che si accinge a vivere. In un'intervista al settimanale Grazia, la compagna di Cristiano Ronaldo spiega: "Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili". Georgina sarà la co-conduttrice, accanto ad Amadeus, della terza serata del Festival di Sanremo.

Ma ecco chi è la modella spagnola. Cresciuta sui Pirenei e trasferita a Madrid per lavoro, oggi vive in Italia insieme al compagno Cristiano Ronaldo, incontrato mentre lavorava in una boutique: "Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla". E a proposito del fidanzato la modella confessa: "Cristiano è l’unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un’infinità di emozioni. Non ha rivali".