Masterchef 9, le anticipazioni della settima puntata: ecco dove sarà la prova in esterna

Per i 12 cuochi amatoriali rimasti ancora in gara a Mascterchef 9, il cooking show in onda su Sky Uno, è tempo di nuove prove e nuove sfide per restare nella masterclass di cucina coordinata dagli chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Dopo le ultime eliminazioni di Gianna e Fabio, l'appuntamento di giovedì 30 gennaio testerà le capacità dei concorrenti di collaborare. Fra gli esami da superare ci sarà quello dell'Invention Test, in cui cucineranno a quattro mani con un collega. Facile a dirsi, forse difficile a farsi viste e considerate le rivalità che cominciano a prendere forma all'interno del gruppo.

Il concetto di collaborazione e gioco di squadra vivrà poi un momento fondamentale nella prova in esterna, in cui i concorrenti saranno di scena al teatro Regio di Parma per una "prova d'orchestra" con giudici d'eccezione i 50 elementi dell'oorchestra cittadina "La Toscanini".