La foto Chiara Ferragni con Penelope Cruz per la campagna di Lancome: "Lei è un'icona"

"Quando ci solleviamo l'un l'altro, ci alziamo tutti più in alto. Unisciti alla comunità di donne inarrestabili come Penelope Cruz e Chiara Ferragni". E' lo slogan che utilizza Lancome Paris per la sua campagna che vede tra le protagoniste l'attrice e modella spagnola (46 anni il prossimo 28 aprile) e la designer, influencer e modella italiana (33 anni il 7 maggio). Lancome pubblica la foto delle due donne e giustamente Chiara non perde l'occasione per riproporla sulla sua bacheca Instagram, omaggiando Penelope, considerata tra le più belle attrici del mondo. Scrive Chiara: "Con l'icona Penelope Cruz per Lancome". Inutile dire che la foto viene apprezzatissima dai follower: sulla pagina di Ferragni ottiene oltre 270mila like.

