La pupa e il secchione e viceversa 2020, le gaffe nel bagno di cultura e il ballo hot di Angelica VIDEO

La Pupa e il secchione 2020, ecco il finale di puntata di martedì 28 gennaio. Le due coppie a rischio di eliminazione si giocano il tutto per tutto nel bagno di cultura.

Strafalcioni a gogo. Alla fine escono Maestri e Marco. Mazzoni e Angelica Preziosi restano con quest'ultima che balla sensuale in vasca. Giudice Alba Parietti. Angelica non ha saputo riconoscere Mike Buongiorno e Lenin, Marco ha gli stessi problemi con il riconoscimento di Kennedy e Luca Sardella. Alla secchiona Maestri è richiesto di riconoscere Gemma Galgani, che lei confonde con Loredana Bertè. Mazzoni invece riconosce Tina Cipollari, scatenando la felicità di Angelica. Angelica riesce ad individuare Sandra e Raimondo Vianello, con qualche indecisione sul nome dell’attrice. Marco confonde Gheddafi con Lino Banfi: “Ha un viso familiare. È uno che ha fatto un film hard?” Per l’agronoma c’è Meghan Markle ma lei non lo riconosce. Mazzoni deve dire come si chiama il locale di Briatore in Sardegna: risponde subito senza indugio: “È Billionaire”. La pupa riconosce Brigitte Bardot. Il vantaggio ormai è incolmabile.

