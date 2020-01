Wanda Nara ha scelto un vestito in latex nero per la puntata di lunedì 27 gennaio del Grande Fratello Vip. Pantaloni strettissimi, body e una giacca grigia. Ovviamente scarpe con tacco altissimo. Ancora una mise particolarmente sexy, considerati i pantaloni estremamente attillati e il seno in grande evidenza, come fa puntualmente l'opinionista del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini che va in onda sulla rete ammiraglia, Canale 5.

Come sempre anche nell'ultima puntata non sono mancati i colpi di scena, come il bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara e il rientro nel casa di Barbara Alberti che era andata in ospedale per controlli.

Guarda anche Wanda Nara, la buonanotte a luci rosse