Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini: "Sono la nuova coinquilina". Scontro con Rusic ed Elia. Video

Valeria Marini nella Casa, ma come coinquilina. "Sono la nuova inquilina", dice Valeria Marini. Non ha dalla sua certo Antonella Elia e Rita Rusic.

"Io penso che le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu non hai nessun tipo di qualità, né personali né artistiche. Sai solo acchittarti, gonfiarti, metterti le calze a rete con le contenitive sotto, tirarti dove è possibile", ha detto la Elia, nel confronto.

Poi di fronte agli altri. “Sarò la nuova inquilina. Siete contenti? Quando sono venuta per parlare con Rita, c'è stato qualcuno di voi che ha fatto brutti commenti, ma non perché mi tocchino. Noi che siamo qui dentro dobbiamo essere d'esempio. Ho ammirato le riflessioni di Adriana, perché giustamente qui avendo il microfono tutto il giorno si danno dei messaggi e bisogna darli giusti”, ha detto la Marini nel grande salone. Rita Rusic ha preferito non commentare.

