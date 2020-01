Festival di Sanremo, ecco chi vincerà secondo i bookmaker. Favoriti Anastasio, Alberto Urso e Giordana Angi

Festival di Sanremo, chi vincerà? La 70esima edizione della kermesse della canzone italiana è ormai alle porte e come sempre accade si scatena il toto-vincitore. Anche i bookmaker si preparano alla maratona che dal 4 all'8 febbraio mobiliterà l'attenzione degli appassionati di musica e non solo e intanto hanno diramato le prime quote. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, Anastasio (vincitore di X Factor 208) è tra i favoriti, viene pagato a 5.50. Si piazzano bene nelle previsioni anche Alberto Urso che arriva da Amici di Maria de Filippi (dato a 6) e Giordana Angi (7). Francesco Gabbani (vincitore di Sanremo nel 2017) viene pagato a 7,50, insieme ad Achille Lauro. Junior Cally, il cantante mascherato al centro di brucianti polemiche, non gode di grande considerazione e viene offerto a 30 così come il duo Morgan-Bugo, Elettra Lamborghini e Paolo Jannacci.

